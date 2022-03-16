Заречный, Свердловская область, 16 марта, 2022, 21:17 — ИА Регнум. В Свердловской области пропавшего ранее 17-летнего подростка нашли мёртвым. Об этом сообщает пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Мороз

Его тело обнаружили в лесу возле города Заречного. Это произошло днём 16 марта.

Отметим, подросток пропал 5 марта. По предварительным данным, он замёрз. Старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга отмечает, что следов насилия на теле нет.