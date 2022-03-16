Вашингтон, , 22:23 — REGNUM DreamWorks Animation анонсировала сериал под названием «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон». Соответствующая информация появилась в Twitter-аккаунте студии 16 марта.

Кунг-фу Панда Цитата из м/ф «Кунг-фу Панда 2». Реж. Дженнифер Ю Нельсон. 2011

Исполнительными продюсерами проекта станут Шант Нигогосян и Питер Хатингс. Актёр Джек Блэк вернётся к озвучке панды По, главного героя оригинальной серии фильмов.

По сюжету мультсериала, главными героями станут две ласки, которые хотят получить четыре мощных оружия и ради этого покидают свой дом. Во время своих приключений они познакомятся с английским рыцарем по имени Бродячий Клинок. Премьера шоу состоится на Netflix, однако дата выхода пока неизвестна.

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