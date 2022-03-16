Вашингтон, 16 марта, 2022, 22:23 — ИА Регнум. DreamWorks Animation анонсировала сериал под названием «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон». Соответствующая информация появилась в Twitter-аккаунте студии 16 марта.

Цитата из м/ф «Кунг-фу Панда 2». Реж. Дженнифер Ю Нельсон. 2011 Кунг-фу Панда

Исполнительными продюсерами проекта станут Шант Нигогосян и Питер Хатингс. Актёр Джек Блэк вернётся к озвучке панды По, главного героя оригинальной серии фильмов.

По сюжету мультсериала, главными злодеями станут две ласки, которые хотят получить четыре мощных оружия. Чтобы их остановить, главный герой панда По покидает свой дом — во время приключений он знакомится с английским рыцарем по имени Бродячий Клинок. Премьера шоу состоится на Netflix, однако дата выхода пока неизвестна.