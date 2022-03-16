Лондон, 16 марта, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Внимание всего мира привлечено к украинскому кризису, в то время как ситуация в Афганистане всё более и более усугубляется. Об этом заявила 16 марта графиня Уэссекская Софи, супруга британского принца Эдуарда, в ходе одного из мероприятий ООН, посвящённых проблемам женщин.

(сс) ArmyAmber Афганистан

В ходе выступления член британской королевской семьи отметила, что она приветствует заявление представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об открытии школ, но на самом деле в Афганистане происходит ухудшение положения женщин и девочек.

Графиня Софи также рассказала о своем опыте общения с афганским переводчиком в Великобритании, заявив, что большинство этих людей не решаются рассказать о том, что с ними произошло, потому что беспокоятся о безопасности своих семей.

Многие борцы за права женщин говорят, что реакция международного сообщества на действия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не соответствует принципам защиты прав человека, но ООН и западные официальные лица заявляют, что им приходится сотрудничать с новым руководством Афганистана, чтобы сдержать гуманитарный кризис в стране.