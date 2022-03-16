Майнц, Германия, 16 марта, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Сегодня, 16 марта, в Майнце на стадионе «Кофас Арена» «Майнц-05» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Боруссия» (Дортмунд)

Стартовые составы команд:

«Майнц-05»: Робин Центнер, Штефан Белл, Мусса Ньякат, Никлас Тауэр, Антон Стах, Кевин Штегер, Андерсон-Ленда Лукоки, Сильва Видмер, Карим Онисиво, Маркус Ингвартсен, Джонатан Беркардт.

«Боруссия»: Грегор Кобель, Нико Шульц, Эмре Джан, Феликс Пасслак, Марин Понграчич, Махмуд Дауд, Джуд Беллингем, Аксель Витсель, Мариус Вульф, Торган Азар, Дониэлл Мален.

Бригада арбитров: Саша Штегеман | Майкл Пикель | Фредерик Ассмут | Флориан Бадштюбнер | Маттиас Йолленбек.

На данный момент «Майнц-05», одержав десять побед и набрав 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Боруссия» с 53-мя очками идет на второй позиции.