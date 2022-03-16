София, 16 марта, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии объявило конкурс на замещение вакантных должностей в различных родах войск болгарской армии. Об этом 15 марта сообщает софийское издание «Монитор».

Армия Болгарии

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Согласно официальной информации, в сухопутные подразделения требуется 200 человек, в ВВС — 169, а в Национальную гвардию — 50. Кроме того, Военно-медицинская академия Болгарии планирует пополнить ряды своих сотрудников 11 офицерами (врачами) и 20 сержантами (медсестрами, санитарами и лаборантами).

Соответствующий конкурс включает в себя экзамен по физической подготовке и собеседование по профильным темам. Предполагается, что пополнение общим числом в 700 человек придет в ряды армии Болгарии в мае нынешнего года.