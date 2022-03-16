Донецк, 16 марта, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Посёлок Ясное (ДНР) обстрелян вечером 16 марта украинскими боевиками из артиллерийского орудия, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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Уточняется, что ВСУ атаковали Ясное из населённого пункта Новомихайловка. Обстрел начался в 20:40 мск, выпустив 16 снарядов калибра 122 мм.

Напомним, за сутки 15 марта ВСУ 23 раза обстреляли территорию ДНР. Погибли два мирных жителя, ранены по меньшей мере 11 человек.