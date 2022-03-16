16 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского о том, что в ходе переговоров по урегулированию с Россией украинская сторона предлагает несколько вариантов нейтрального демилитаризованного государства, но с собственной армией.

Оксана Переможенко, , 22:25 — REGNUM В ходе переговоров по урегулированию с Россией украинская сторона предлагает несколько вариантов нейтрального демилитаризованного государства, но с собственной армией. Об этом 15 марта заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Мединский Kremlin.ru

«Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», — отметил политик.

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Новость обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина», а также на старнице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

»Представитель делегации РФ Владимир Мединский заявил, что обсуждается комплекс вопросов, связанных с размером ВСУ. Киев предлагает австрийский или шведский вариант — нейтрального демилитаризованного государства с собственной армией и ВМС. В этой ситуации размер имеет значение», — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Не имеет. Такой вариант не должен быть принят. Потому что Украина не будет нейтральной страной. Она уже не соблюдала Минские соглашения. Ей нельзя верить», — отреагировала Anna S.

«Шведский вариант уже был закрыт Петром I под Полтавой, австрийский — уже закрывается…» — с сарказмом добавил Владимир И.

«Давайте, пустите козла в огород, и через год получите Четвертый рейх!» — пишет Nolla.

«Мединский может пока отвлекать там всех переговорами. Они, естественно, ни о чём. Так, дипломатический бред. Капитуляция безоговорочно. Точка», — подчеркнул Василий.

«Армии, где кричат СУГС (бандеровское приветствие «Слава Украине, героям слава» — О. П.), оружие резко противопоказано», — отметил Александр.

«Не понимаю я этих переговоров. Они будут нужны только после капитуляции. Капитуляция, выборы, диалог, вывод российских войск», — написал Михаил.

«Размер ВСУ после завершения операции должен быть равен нулю», — отреагировал Oleg.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Пора на основании поступков признавать Украину террористическим недогосударством и заканчивать с ними все переговоры…» — призвал Алексей Ш.

«Лучше немецкий, образца мая 1945-го», — с сарказмом добавил Василий З.

«Никакой вам армии и флота! Никаких поставок крупнокалиберного оружия…» — пишет Николай Ч.

«С Украиной нужен жёсткий немецкий сценарий денацификации», — отреагировал Сергей Ч.

«Киев не в том ракурсе (положении — О. П.), чтоб предлагать», — подытожила Анна Х.