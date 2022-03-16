Екатеринбург, 16 марта, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Жители Свердловской области перестали получать звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками банков. Об этом сообщил журналистам глава отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска областного главка МВД Артём Лаздынь.

Телефонный мошенник

По его словам, это произошло после начала Россией спецоперации на Украине. Звонки мошенников с якобы московских номеров сошли на нет.

Это касается и мошенников, представляющихся сотрудниками брокерских организаций. А вот обманы населения по схеме «родственник попал в ДТП» пока продолжаются, добавил силовик.