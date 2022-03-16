Вашингтон, 16 марта, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Белый дом передаст Киеву военную помощь на общую сумму в $1 млрд, сообщил 16 марта президент США Джо Байден во время видеообращения.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

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Ранее, 12 марта, администрация Белого дома распорядилась передать Укране $200 млн на вооружение и обеспечения оборонных нужд.

Сегодня Байден новым указом распорядился выделить еще $800 млн на дополнительные оборонные системы для Украины, в результате чего за одну неделю Штаты выделили Украине $1 млрд.

Как сообщалоИА REGNUM, Соединенные Штаты могут поставить Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы, а также противотанковые комплексы Javelin.

Ранее США решили выделить $186 млн на гуманитарную помощь для украинских беженцев. Всего с 2014 года Вашингтон выделил Киеву на эти расходы около $644 млн.