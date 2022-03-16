Москва, , 22:24 — REGNUM Российская телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, что по-прежнему вспоминает о своём бывшем возлюбленном Даве (Давид Манукян). Соответствующая информация появилась в её Telegram-канале 16 марта.

Ольга Бузова Instagram.com/buzova86

«Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… и это меня возвращает в реальность» — написала телеведущая. Также Бузова отметила, что «реально любила» Даву.

Напомним, что о расставании Ольги Бузовой и блогера Давы стало известно в начале 2021 года. По словам Бузовой, её избранник регулярно применял по отношению к ней физическую силу, что и стало причиной разрыва.

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