16 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 22:07 — REGNUM Одна из лучших теннисисток мира 24-летняя Наоми Осака должна позволить себе уйти с корта, пишет колумнист The Washington Post Кэнданс Бакнер, после нескольких особенно тяжелых месяцев для спортсменки.

Матюх Матюх Вера Федоровна. На теннисном корте. 1957

«Осака должна позволить себе сделать перерыв не на несколько месяцев. Это должен быть не менее чем четырехмесячный перерыв, как после Открытого чемпионата США в прошлом году. И уж точно не двухмесячный перерыв, как это было после того, как девушка снялась с Открытого чемпионата Франции из-за проблем с депрессией.

Каждый раз после возвращении Осаки на корт к ней было приковано еще больше внимания. Она стала защитницей психического здоровья, привлекла спонсоров и, подводя итог, «бренд Осаки» начал процветать, пока сама девушка страдала. Видимо, теннис не помогает справиться со всеми накопившимися проблемами. Так что Осака не обязана продолжать пытаться. Ей следует обрести независимость от своих спонсоров, своих поклонников и от игры», — считает Бакнер.

Напомним, что во время матча между Осакой и Вероникой Кудерметовой одна из болельщиц крикнула: «Наоми, ты отстой». После этого Осака не смогла сдержать слез. По итогам матча российская теннисистка Кудерметова победила экс-первую ракетку мира Осаку (6:0, 6:4).

Наоми Осака Peter Menzel

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Для нее будет лучше, если она уйдет. Ни вреда, ни зла. Издевательства в спорте никогда не прекратятся и только усилятся. Серена позволяла этому подпитывать ее, но Наоми, похоже, просто не может этого сделать. Я желаю ей всего хорошего», — пишет @payne12.

«Один из величайших игроков? Когда это произошло? Она только начала свою карьеру!» — восклицает @PreetiDKU299.

«Возможно, ей стоит отойти. Когда это начинает изматывать вас умственно и эмоционально, пора оставить это в покое. Я искренне желаю ей добра», — указывает @polynesianpolyy.

«Кто такое выкрикивает теннисисту в Калифорнии? Почему этот человек не был удален, обложен налогом, оштрафован и передан ученым для дальнейшего исследования?» — спрашивает @elizayoyo.

«Все профессиональные спортсмены сталкиваются с насмешками, и, честно говоря, «ты отстой» — это очень распространенная и мягкая насмешка. В наши дни слишком много спортсменов слишком хрупкие», — считает @TheUnrealPeterG.

«Не существует безопасных мест. Чем быстрее она и все мы это поймем, тем быстрее мы поймем, что слова — это не то, что нас определяет», — подчеркивает @Arctain3.

«Может, ей стоит повзрослеть», — советует @PercyThrower4.

«У нее большой талант, но стервозный характер. Это мешает ей стать великой», — уверен @hueyfreeman355.

Л. Пранг и др. Лаун-теннис. 1887

«Я бы хотел, чтобы г-жа Осака пошла и поработала в ресторане McDonald's полный рабочий день в течение шести месяцев, имея только свою зарплату McDonald's, чтобы платить за аренду, медицинскую страховку, еду, машину, топливо, электричество… Может быть, это поможет ей взглянуть на вещи в перспективе. Когда тебе говорят: «Ты отстой!», это неприятно, но это не конец света, когда ты зарабатываешь более 50 миллионов долларов в год. Сегодня она может уйти из суда и делать со своей жизнью всё, что ей заблагорассудится, не беспокоясь о плате за квартиру», — рассуждает Clemanitne.

«Вау. Клиническая депрессия — это болезнь. Она не лечится жизненными обстоятельствами. Эмпатия бесплатна. Вам стоит попробовать ее», —отвечает Katt-M.

«В документальном фильме Netflix видно, что отец просто воспитывал/программировал ее на роль кормильца семьи. Он на 100% причина ее психического состояния. Ей нужно порвать с ним все связи и найти действительно хорошую терапию», — указывает Jeff521.

«Она профессиональная спортсменка, и единственный критерий, который имеет значение в этом контексте, это то, участвует ли она в соревнованиях, и насколько хорошо она выступает. Только от нее зависит, как долго она захочет продолжать в том же духе», — размышляет The Oracle.

Напомним, что Осака заплакала во время пресс-конференции Western & Southern Open в штате Огайо, США, после вопроса о психическом здоровье. Эта тема широко обсуждалась в начале этого года, когда Осака снялась с Открытого чемпионата Франции, потому что не хотела участвовать в пресс-конференциях, ссылаясь на свое психическое здоровье.

После спортсменку спросили о подготовке к летней части сезона и о ее реакции на то, что происходит на Гаити после разрушительного землетрясения. Отметим, что отец Наоми является уроженцем Гаити, а мать — японкой. Сама спортсменка 14 августа написала в своем Twitter, что отдаст призовые деньги, заработанные на Western & Southern Open, на помощь Гаити.

Именно во время этой части сессии Осака начала вытирать лицо и надвинула головной убор на глаза. Репортер попросил прощения, когда стало очевидно, что девушка плачет, но она ответила: «Нет, вы отличный».