София, 16 марта, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Управление полиции столицы Болгарии объявило в розыск лидера болгарской оппозиционной партии «Атака» Волена Сидерова. Об этом 16 марта сообщает софийская газета «Факты».

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Хулиган

Согласно официальной информации, против Сидерова возбуждено дело по статье «хулиганство». Во вторник, 15 марта политик и его родственники ворвались в студию одного из болгарских телеканалов и ультимативной форме потребовали предоставлениям им эфира. При этом они повредили часть аппаратуры.

Напомним, Сидеров известен своими крайне правыми взглядами. Ранее 65-летний лидер «Атаки» неоднократно привлекался к ответственности за публичные антиправительственные акции и пропаганду неонацизма.