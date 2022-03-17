Тбилиси, , 01:30 — REGNUM Депутат грузинского парламента Георгий Вашадзе заявил, что большая часть граждан Грузии уже выехала с территории Украины, сообщает 16 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

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«Сейчас около 30 грузин были вывезены из Мариуполя, и с ними установлен контакт. У нас нет никакой информации о погибших. У нас была информация, что в Запорожье довольно много наших граждан, и сейчас мы выясняем, как они могут покинуть Украину и переехать в разные страны. Большинство наших граждан уже покинули Украину… Поток уменьшился, до 1000 семей переехали в разные страны. Также работают консульства… У многих были проблемы с документами, и мы решаем эти проблемы», — сказал Вашадзе.

По словам Вашадзе, в Киеве действует полноценный комендантский час, и поэтому граждане в течении двух дней не могут свободно находиться на улицах.