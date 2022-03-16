Ташкент, 16 марта, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым состоялся 16 марта, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«Лидеры двух стран обстоятельно обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия в Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделено продолжению тесного сотрудничества и эффективной координации усилий в целях минимизации негативных последствий кризисных явлений в мировой экономике.

«Подчеркнута важность формирования благоприятных условий для обеспечения динамики роста объемов двусторонней торговли, ускорения реализации крупных проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, пищевой и текстильной отрасли, сфере транспорта и логистики, а также активного проведения совместных мероприятий в рамках программы культурно-гуманитарного обмена», — сообщает пресс-служба.

Лидеры двух стран также обменялись теплыми поздравлениями в связи с приближающимся весенним праздником Навруз, «искренне пожелав двум братским народам мира, благополучия и процветания».