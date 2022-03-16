Токио, 16 марта 2022, 20:46 — REGNUM На фоне землетрясения сработала пожарная сигнализация одного из отделений японской атомной энергостанции (АЭС «Фукусима-1»), сообщает 16 марта ядерный регулятор Японии.
«В здании машинного отделения пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка объекта», — указано в сообщении.
По данным регулятора, возникли технические проблемы в насосах, обеспечивающих водяное охлаждение бассейнов с отработавшим ядерным топливом.
Утверждается, что радиационный фон на АЭС не изменился.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта северо-восточнее Японии недалеко от префектуры Фукусима произошло два землетрясения магнитудой до 7,3.
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