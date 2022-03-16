В Японии после землетрясения сработала сигнализация АЭС «Фукусима-1»
Токио, 16 марта, 2022, 20:46 — ИА Регнум. На фоне землетрясения сработала пожарная сигнализация одного из отделений японской атомной энергостанции (АЭС «Фукусима-1»), сообщает 16 марта ядерный регулятор Японии.
News-vendor.com
Фукусима
«В здании машинного отделения пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка объекта», — указано в сообщении.
По данным регулятора, возникли технические проблемы в насосах, обеспечивающих водяное охлаждение бассейнов с отработавшим ядерным топливом.
Утверждается, что радиационный фон на АЭС не изменился.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта северо-восточнее Японии недалеко от префектуры Фукусима произошло два землетрясения магнитудой до 7,3.