Токио, 16 марта, 2022, 20:46 — ИА Регнум. На фоне землетрясения сработала пожарная сигнализация одного из отделений японской атомной энергостанции (АЭС «Фукусима-1»), сообщает 16 марта ядерный регулятор Японии.

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«В здании машинного отделения пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка объекта», — указано в сообщении.

По данным регулятора, возникли технические проблемы в насосах, обеспечивающих водяное охлаждение бассейнов с отработавшим ядерным топливом.

Утверждается, что радиационный фон на АЭС не изменился.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта северо-восточнее Японии недалеко от префектуры Фукусима произошло два землетрясения магнитудой до 7,3.