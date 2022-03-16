п. Александровка , , 20:45 — REGNUM Обстрел посёлка Александровка (ДНР) зафиксирован со стороны населённого пункта Победа вечером 16 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ Gov.ua

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Украинские боевики в 19:35 мск атаковали ДНР, применив миномёты калибра 120 мм. Было выпущено три мины.

Напомним, утром ВСУ обстреляли Александровку из артиллерии.

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