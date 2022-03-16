Москва, , 20:48 — REGNUM Блогер Некоглай заключил сделку с агентством INVITE, на который подписаны многие его коллеги. Об этом 16 марта пишет портал SRSLY.

Блогер Некоглай Скриншот видео на YouTube

Как отмечает портал, ранее Некоглай работал на лейбл, которому шла большая часть доходов инфлюенсера (70%), однако официального подтверждения этой информации не было. Подписав контракт с INVITE, Некоглай присоединился к команде блогеров, состоящей из Жени Ершова, Ани Ищук, Олега Романенко, Леры Изумруд, Любы Бич, Екатерины Шкуро, Александры Лукьяновой и других. Условия сделки не разглашаются.

Ранее Некоглай выпустил музыкальный клип на собственную песню CUMBACK. В ролике он хвастался различными элементами роскоши, а также рассказал о своём карьерном успехе.

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