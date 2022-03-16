Москва, 16 марта 2022, 20:48 — REGNUM Блогер Некоглай заключил сделку с агентством INVITE, на который подписаны многие его коллеги. Об этом 16 марта пишет портал SRSLY.
Как отмечает портал, ранее Некоглай работал на лейбл, которому шла большая часть доходов инфлюенсера (70%), однако официального подтверждения этой информации не было. Подписав контракт с INVITE, Некоглай присоединился к команде блогеров, состоящей из Жени Ершова, Ани Ищук, Олега Романенко, Леры Изумруд, Любы Бич, Екатерины Шкуро, Александры Лукьяновой и других. Условия сделки не разглашаются.
Ранее Некоглай выпустил музыкальный клип на собственную песню CUMBACK. В ролике он хвастался различными элементами роскоши, а также рассказал о своём карьерном успехе.
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