Вашингтон, 16 марта, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Американский музыкант Father John Misty (Джошуа Майкл Тиллман) представил видеоклип под названием Goodbye Mr. Blue. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале артиста 16 марта.

Скриншот YouTube Father John Misty

Сюжетная линия новой работы строится вокруг воссоединения членов семьи, проживших в ссоре многие годы. Съёмки клипа проходили на территории Болгарии.

Ранее Father John Misty анонсировал новый студийный альбом Chloë and the Next 20th Century. Предстоящий релиз станет пятым полноформатным проектом для музыканта.