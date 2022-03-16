Москва, , 20:32 — REGNUM Украинская пропаганда распространяет видео с погибшими жителями Чернигова, якобы расстрелянными российскими военными, сообщил 16 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ложь Cbs1sao.ru

Ни одного подразделения Вооруженных сил России в Чернигове нет, подчеркнул он.

«Сегодня, одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы были «расстреляны российскими военнослужащими». Указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом.

Хочу подчеркнуть, — в Чернигове российских военнослужащих не было и нет», — рассказал представитель российского военного ведомства.

«На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет.

Таким образом, все погибшие люди, — жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры, — очередная постановка СБУ. Хотим обратить внимание, что одновременно с украинскими Интернет-ресурсами, данный фейк без какой-либо проверки и получения доказательств был опубликован на официальных страницах посольства США на Украине в социальных сетях», — сообщил Конашенков.

В то же время, отметил он, российские военные уже раздали жителям освобождённой от нацистов части Черниговской области сотни тонн гуманитарной помощи.

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