Бухарест, , 20:31 — REGNUM Официальный Бухарест предоставит убежище стольким переселенцам с Украины, сколько будет подано прошений о соответствующей помощи. Об этом 16 марта заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет бухарестская газета Jurnalul.

Клаус Йоханнис Presidency.ro

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По словам главы румынского государства, в настоящее время Румыния располагает необходимыми финансовыми, техническими и логистическими средствами для обеспечения нормальных условий проживания граждан соседнего государства.

Йоханнис «В этом вопросе мы будем придерживаться всех норм европейского гуманитарного права и рассчитываем на содействие руководства Евросоюза».

Напомним, за последние 18 дней убежища в Румынии официально попросили 3970 граждан Украины. Всего с 24 февраля нынешнего года на румынскую территорию въехало 420 тысяч украинцев, а выехало — 301 224 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии у украинского беженца украли кошелек с крупной суммой