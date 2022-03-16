Президент Румынии назвал число беженцев, которых примет Бухарест
Бухарест, 16 марта, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Официальный Бухарест предоставит убежище стольким переселенцам с Украины, сколько будет подано прошений о соответствующей помощи. Об этом 16 марта заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет бухарестская газета Jurnalul.
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По словам главы румынского государства, в настоящее время Румыния располагает необходимыми финансовыми, техническими и логистическими средствами для обеспечения нормальных условий проживания граждан соседнего государства.
Напомним, за последние 18 дней убежища в Румынии официально попросили 3970 граждан Украины. Всего с 24 февраля нынешнего года на румынскую территорию въехало 420 тысяч украинцев, а выехало — 301 224 человек.