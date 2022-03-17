Тбилиси, , 01:27 — REGNUM Глава Грузинской православной церкви католикос-патриарх Илия II выступил с обращением к пастве с призывом молиться за мир на Украине, сообщает 16 марта сайт Грузинской патриархии.

Католикос-Патриарх Илия II Иван Шилов © ИА REGNUM

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«К сожалению, на Украине продолжаются военные действия, осуществляемые Россией, которые унесли тысячи жизней. Я хотел бы призвать наши приходы (как в Грузии, так и за рубежом) к совместной молитве за мир. Завтра, в четверг, в 12:00 по тбилисскому времени, где бы вы ни находились (в храме, на работе, дома или на улице), давайте попробуем помолиться Господу об Украине и обо всём мире и попросим этой молитвой Деву Марию о помощи великой силы… Боже, спаси Украину, спаси Грузию и весь мир! В воскресенье, 20 марта, духовенству даётся благословение отслужить молебен за мир на Украине и панихиду по жертвам этой войны», — говорится в заявлении католикоса-патриарха.