Бишкек, , 20:26 — REGNUM Киргизстанцы создают ажиотаж, распространяя слухи о якобы возникшем в Киргизии дефиците некоторых продовольственных товаров. Об этом заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев на антикризисном форуме «Перезагрузка 2022».

Флаг Киргизии

Участники мероприятия обсудили влияние на финансовый и реальный сектор экономики Киргизии санкций, наложенных странами Запада на Россию, а также возможные новые перспективы и ситуацию в агропромышленном секторе республики.

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По словам главы Минэкономики, нет никаких предпосылок для паники среди населения, так как правительство договорилось с другими странами о бесперебойных поставках социально-значимых продуктов в Киргизию и даже отменило налог на добавленную стоимость на определенные товары.

«У нас есть договоренность с Министерством сельского хозяйства России по поставкам 300 тысяч тонн зерна пшеницы. А что касается растительного масла, то есть двусторонние договоренности по бесперебойным поставкам четырёх групп продовольственных товаров», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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