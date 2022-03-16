Нижний Новгород, 16 марта, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Доходную и расходную часть бюджета Нижнего Новгорода на 2023 и 2024 планируется увеличить почти на 414 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 16 марта.

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По данным нижегородских СМИ, «доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году «могут составить 46,1 миллиарда, а расходы 46 миллиардов рублей».

»В 2024 году профицит бюджета составит 392,2 миллионов рублей при доходах в 46,5 миллиардов рублей и расходах в 46,1 миллиардов. Доходная и расходная часть бюджета будет увеличена на 5 миллиардов рублей. Большая часть средств — 4,7 миллиардов рублей, будет направлена на реконструкцию Нижегородской станции аэрации», — уточнили в НИА «Нижний Новгород».