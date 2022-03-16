Стамбул, Турция, , 20:47 — REGNUM Рэперу Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) удалось собрать более $30 тыс. на благотворительном концерте в Стамбуле (Турция). Об этом он сообщил в своём Twitter-аккаунте 16 марта.

Рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) Цитата из х/ф «Ампир V». Реж. Виктор Гинзбург. 2022

По словам рэпера, сумма набралась с онлайн-пожертвований (донатов) пользователей, а также с продаж билетов. Все эти деньги пойдут на помощь детям украинских беженцев.

ИА REGNUM напоминает, что 11 марта 2022 года Oxxxymiron анонсировал благотворительный концерт в Стамбуле. Выступление состоялось 15 марта — оно транслировалось в онлайн-формате на YouTube.

Читайте ранее в этом сюжете: Cavetown выпустил совместный сингл с Beabadoobee