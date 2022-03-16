Техас, США, , 20:23 — REGNUM В США в результате дорожной аварии погибли несколько человек, включая членов команды по гольфу из университета Новой Мексики, сообщает 16 марта The Washington Post.

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Авария произошла в результате столкновения автобуса и автомобиля на юге Техаса, сообщила полиция.

В автобусе находились девять пассажиров, среди которых были спортсмены женской и мужской команд по гольфу, а также их тренеры. Спортсмены возвращались с соревнований, когда в них врезалась машина.

Точное число жертв в настоящее время уточняется.