Москва, , 20:24 — REGNUM Реализацию договорённостей России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху обсудили в ходе телефонных переговоров 16 марта российский президент Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе Кремля.

Никол Пашинян и Владимир Путин Tert.am

Участники переговоров обсудили вопросы соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей в Закавказье.

Пашинян информировал президента России о прошедших в последнее время контактах, целью которых было налаживание отношений Еревана с Баку и с Анкарой. Москва и Ереван выразили взаимное желание продолжать и укреплять стратегическое партнёрство и союзнические отношения.

«Условлено о проведении в ближайшей перспективе визита премьер-министра Армении в Россию», — говорится в сообщении.

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