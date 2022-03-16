Майкоп, 16 марта, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В Адыгее стал фигурантом уголовного дела помощник прокурора Гиагинского района. Его подозревают в получении взятки, сообщили 16 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Publicdomainpictures.net Взятка

Сотрудника прокуратуры, оказавшегося под следствием, уже уволили из надзорного ведомства, сообщили в прокуратуре. Из подробностей расследования дела против экс-помощника прокурора известно, что 14 марта 2022 года подозреваемый получил взятку от директора одного из коммерческих предприятий прямо в собственном кабинете.

Сумма взятки не уточняется, однако отмечен её значительный размер. В обмен на полученные денежные средства сотрудник прокуратуры должен был оказать содействие бизнесмену в непривлечении его к ответственности за нарушение законодательства, выявленное в ходе проверок.