Москва, 16 марта, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы (СБУ) при поддержке своих западных хозяев готовят провокации против мирных жителей с применением отравляющих веществ, сообщил 16 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическая атака

«Нам достоверно известно, что при поддержке западных стран, СБУ готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины», — уточнил он.

«Хочу официально заявить, в подразделениях российских Вооруженных Сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов», — добавил Конашенков.

Он подчеркнул, что в отличие от США Россия давно и полностью выполнила обязательства по уничтожению своего химического оружия.

«Добавлю, что среди захваченной нами в 4-й бригаде украинской национальной гвардии боевой документации имеется подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ. Поэтому любая попытка провокации СБУ с использование отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта», — рассказал представитель российского военного ведомства.