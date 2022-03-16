Киев, 16 марта, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Украинский кот Степан и его хозяйка вышли на связь с подписчиками. Владелица питомца, ставшего героем интернет-мемов, опубликовала серию постов в его аккаунте Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) о том, как им удалось покинуть Украину.

Скриншот страницы loveyoustepan в Instagram Кот Степан

По словам хозяйки, она вместе с домашним любимцем покинула родной город Харьков и на поезде добралась до Львова, а оттуда попала в Польшу. «Когда мы приехали в Польшу, нам предложили помощь во Всемирной Aссоциации инфлюенсеров из Монако. Они помогли нам добраться до Франции», — рассказала владелица кота.

Ранее пользователи Сети выразили беспокойство за жизнь и здоровье Степана и его хозяйки. Они заметили, что на странице популярного кота уже две недели не публикуются новые фотографии.

ИА REGNUM напоминает, что страница кота Степана в Instagram стала популярна в 2021 году благодаря фотографиям, на которых он сидит за столом. Снимками Степана делилась в своих соцсетях многие известные блогеры и звёзды, в том числе американская певица Бритни Спирс. На данный момент на его профиль в соцсети подписано более 1 млн человек.