Москва, , 20:12 — REGNUM За день в небе над Украиной авиация и средства ПВО ВКС России уничтожили шесть беспилотников и один вертолет Ми-24 украинских нацистов, сообщил 16 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Небо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны, а также шесть беспилотных летательных аппаратов», — рассказал он.

На земле российские лётчики поразили 24 военных объекта украинских вооруженных формирований.

«Из них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники», — сказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1156 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил официальный представитель Минобороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир лишился двух городов-побратимов