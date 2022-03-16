Ростов-на-Дону, 16 марта 2022, 20:10 — REGNUM В агропромышленном комплексе Ярославской области будут реализованы два новых инвестпроекта с общим объемом вложений свыше 600 млн рублей. Соглашения об этом с руководством компаний временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Евраев подписал на форуме «Открытый диалог в сфере АПК», который прошел в Ростове.
В селе Левашово Некрасовского района создадут кластер по высокотехнологичной переработке плодоовощного сырья под брендом «Натурово» производственной мощностью 100 тонн в месяц. В Переславле-Залесском модернизируют действующее производство мороженого. Благодаря этим инициативам будет создано дополнительно 150 рабочих мест.
Участие в форуме, посвященном функционированию АПК в условиях санкций, приняли представители Министерства сельского хозяйства России, Россельхознадзора, руководители сельхозпредприятий, отраслевых объединений, финансовых структур, депутаты. Они обсудили текущую ситуацию в агропромышленном комплексе, деятельность в условиях санкций и необходимые меры поддержки.
Отмечено, что действующий инвестиционный портфель региона в сфере АПК составляет 35,7 млрд рублей. В настоящее время продолжается работа по реализации 18 проектов с общим объемом вложений 7,8 млрд рублей. В их числе — открытая накануне новая ферма на 3600 голов в Ростовском районе с объемом инвестиций 2,6 млрд рублей.
Заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов отметил, что Ярославская область является крупнейшим производителем органической сельскохозяйственной продукции в России, занимает первое место в ЦФО по объему производства куриных яиц. Сохраняется хороший уровень самообеспеченности молоком, овощами, мясом птицы, говядиной, бараниной. В настоящее время сформирован месячный запас продуктов питания первой необходимости в торговых организациях региона.
Объем господдержки отрасли в 2022 году составит более 1 млрд рублей. Ярославские сельхозпроизводители могут получить льготные кредиты и оборудование в лизинг по низким ставкам, субсидии, гранты, компенсацию части затрат на страхование и другую помощь. Кроме того, созданы условия для сбыта продукции, в том числе работают заготовительные пункты, рынки и ярмарки. В рамках форума руководители сельхозпредприятий смогли задать волнующие их вопросы представителям банковского сектора. В первую очередь они касались условий кредитования.
С 9 марта Сбер принимает заявки клиентов малого и среднего предпринимательства по госпрограмме льготного кредитования. Согласно программе получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия — не выше 13,5% годовых на срок до одного года. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года.
Отметим, предприятия сельского хозяйства Ярославской области и потребительского рынка формируют 24,8% валового регионального продукта и обеспечивают более 17,7% отчислений в региональный бюджет. В отрасли заняты более 43 тысяч человек. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2021 году по сравнению с 2020-м вырос на 15,9% и составил 46,6 млрд рублей.