Вашингтон, 16 марта, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Американский рэпер Дензел Карри рассказал детали о предстоящем релизе. Соответствующей информацией музыкант поделился во время трансляции в Instagram 16 марта.

Скриншот YouTube Дензел Карри

По словам исполнителя, будущая пластинка Melt My Eyez, See Your Future содержит элементы 12 различных жанров, а её запись началась ещё в 2018 году. Также Карри подтвердил сведения о том, что премьера проекта состоится весной 2022 года.

Напомним, что Дензел Карри начал музыкальную деятельность в 2011 году, опубликовав дебютный микстейп. В настоящий момент дискография рэпера насчитывает четыре студийных альбома и три мини-альбома.