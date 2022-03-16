Москва, 16 марта, 2022, 20:08 — ИА Регнум. О планах повысить в России МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников объявил 16 марта президент страны Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Говоря о сложностях, с которыми сталкивается страна в сфере экономики, глава государства отметил, что по доходам жителей России «серьёзно бьёт рост цен».

Владимир Путин «Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума. А также увеличим зарплаты в бюджетной сфере».

Президент поручил правительству «рассчитать точные параметры такого повышения».