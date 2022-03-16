Москва, 16 марта 2022, 20:01 — REGNUM Члены Общественной Палаты Российской Федерации (ОП РФ) обсудили вопросы противодействия кибератакам, направленным на Россию. На площадке ОП РФ прошел брифинг рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации в сети Интернет.
Информационная война против России и российских журналистов развернулась в беспрецедентных масштабах, отметил председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.
Рифат Сабитов подчеркнул необходимость активной работы для того, чтобы интернет-пользователи по всему миру получали только достоверную информацию.
Руководитель рабочей группы ОП РФ Александр Малькевич сообщил о том, что по состоянию на 16 марта было выявлено порядка 2 900 000 фейковых материалов в социальных сетях.
Александр Малькевич отметил, что необходимо прописать более четкие правила работы на площадках «Фейсбук» и «Инстаграм», которые были внесены в реестр запрещенной информации в России, в особенности для работников органов власти и государственных бюджетных учреждений.
По данным Лиги безопасного интернета, к осуществлению различных видов информационных атак, которым подвергается Россия, привлечено более пяти тысяч IT-специалистов из разных стран, включая Россию, Украину, Беларусь, сообщила член рабочей группы, директор лиги Екатерина Мизулина.
Екатерина Мизулина отметила, что эта информационная атака была спланирована: примерно за год до начала информационной войны было закуплено определенное оборудование, которое используется для DDoS-атак и атак другого типа на ресурсы органов власти и СМИ внутри России.
Александр Малькевич сообщил, что 16 марта блокировке на YouTube подвергся православный телеканал «Спас». По его словам, озвученные факты не оставляют сомнений в том, что Запад намерен тотально уничтожить все российское на всех площадках. Екатерина Мизулина, в свою очередь, добавила, что необходима более жесткая реакция Роскомнадзора на действия Youtube. Кроме того, она сообщила, что многие граждане РФ жалуются на однобокость и ангажированность представленной на видеохостинге информации.
Завершая брифинг, Александр Малькевич сообщил о том, что рабочая группа планирует провести слушания по поддержке российских СМИ и предложить программу изменений в законодательство для упразднения избыточных ограничений и мер финансовой поддержки.