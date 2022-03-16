Бишкек, 16 марта, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Правительство Киргизии поручило Фонду государственных материальных резервов провести товарную интервенцию сахарного песка и растительного масла. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Растительное масло

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Сделано это будет для насыщения внутреннего рынка этими видами продовольствия и снижения ажиотажного спроса на них.

Также отмечается, что служба антимонопольного регулирования для защиты социально уязвимых слоев населения республики установила цену на сахар-песок на уровне 65 сомов (70,9 рубля) за килограмм и подсолнечного масла — 124,5 сома (135,8 рубля) за литр.

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