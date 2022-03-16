Грозный, 16 марта, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Чеченские военнослужащие спасли в Луганской Народной Республике около 500 детей, которыми прикрывались, как живым щитом, бандеровцы. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по экономической поддержке регионов, состоявшегося 16 марта в режиме видеоконференцсвязи.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

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«Наши вооружённые силы совместно с местными жителями освободили около 500 детей, которых выставили в качестве живого щита бандеровцы», — рассказал чеченский лидер.

Путин поблагодарил главу Чечни и военнослужащих из республики, участвующих в специальной военной операции на Украине, и попросил передать им привет.

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