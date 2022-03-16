Нижний Новгород, , 19:52 — REGNUM Торговые сети сообщают о старте крупных поставок сахара в Нижегородскую область.

Сахар

«Это касается поставок и тех ритейлеров, у которых сахар оставался, и тех, у кого запасы закончились. Ожидаем, что в ближайшие дни вопрос будет закрыт», — заверил вице-губернатор Нижегородской области Андрей Саносян.

Однако, по его словам, появилась серьезная проблема с перекупщиками — недобросовестными предпринимателями. В настоящее время ведется совместная работа управлений ФАС (Федеральной антимонопольной службы), Роспотребнадзора, силовиков и сетей для сведения к минимуму ущерба от незаконной деятельности.

Саносян напомнил, что минпром Нижегородской области собирает информацию о ситуации на продовольственном рынке.

ИА REGNUM напоминает, практически с начала марта в нижегородских магазинах наблюдаются проблемы с наличием сахарного песка. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призывал граждан не создавать ажиотажный спрос, поскольку сахар производится в России из выращиваемой в стране сахарной свеклы и никакого риска его дефицита быть не может.