Екатеринбург, 16 марта, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга собираются перенести старинные дома из центра города. Такими планами поделился на пресс-конференции первый замглавы администрации муниципалитета Игорь Сутягин.

Марина Каширская ИА REGNUM Деревянный дом

Пока всё это на уровне предложений. Планируется вывезти деревянные здания в одно место и создать там нечто вроде музея. А освободившиеся площади использовать под другие цели.

Место для вывоза старинных зданий пока не определено, сказал чиновник.