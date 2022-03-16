Благоевград, 16 марта 2022, 19:49 — REGNUM Известная в Болгарии поп-фолк певица Нелина (Нелина Николова) поступила в Благоевградский университет — одно из самых престижных высших учебных заведений Юго-восточной Европы. Об этом 16 марта сообщает софийская газета «Факты».
По словам новоиспеченной студентки, получить высшее образование в сфере искусства было ее давней мечтой. «Я сделала первый шаг к ее осуществлению, и чувствую себя абсолютно счастливой», — отметила 51-летняя звезда болгарского фольклора.
Напомним, Георгиева является лауреатом более 20 болгарских и международных конкурсов. Обладая уникальным сопрано, она создала неповторимый стиль исполнения балканских народных песен.
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