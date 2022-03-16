Курган, 16 марта, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Из Курганской области 16 марта выдвинулась загруженная 20-тонная фура с гуманитарной помощью эвакуированным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает пресс-служба курганского отделения партии «Единая Россия».

Пресс-служба курганского отделения партии «Единая Россия» Сбор гуманитарной помощи республикам Донбасса

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Это уже вторая машина из Зауралья с гуманитарным грузом. Первая была отправлена в Ростовскую область 24 февраля. Заместитель секретаря Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин сообщил, что большую помощь в сборе гуманитарной помощи оказали жители региона. Не остались в стороне и курганские предприятия, которые отправили в республики Донбасса 5000 кг муки, 1504 литра растительного масла, 612 банок консервов, 3000 литров воды, пять тонн картофеля, тёплые вещи.

«Очень важно поддержать людей в трудной ситуации, это наш долг, наша обязанность. Ну, а мы чем могли, тем и помогли», — прокомментировал сбор гуманитарной помощи генеральный директор ЗАО «Картофель» Александр Немиров.

Скоро в республики Донбасса из Курганской области будет отправлен груз строительных материалов: доски, брус, стеновые панели — всего 230 кубов, а также медикаменты.