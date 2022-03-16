Вашингтон, 16 марта, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Американский рэпер Джек Харлоу назвал дату премьеры своего нового альбома. Соответствующая информация появилась на сайте издания Variety 16 марта.

The Line Of Best Fit Рэпер Джек Харлоу

По словам артиста, новый релиз под названием Come Home the Kids Miss You увидит свет 6 мая 2022 года. Примечательно, что предыдущая пластинка Харлоу была опубликована в 2020 году.

Напомним, что Джек Харлоу начал музыкальную карьеру в 2014 году. Первая слава пришла к рэперу после публикации хита Whats Poppin в 2020 году.