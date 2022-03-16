Москва, 16 марта, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил о достойном выполнении задач военнослужащими из Чечни, которые участвуют в специальной военной операции России на Украине. Глава государства попросил руководителя Чечни Рамзана Кадырова передать им привет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Ещё раз хочу сказать, что ваши военнослужащие, которые принимают участие в операции, выполняют свой воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, — в высшей степени достойно», — заявил Путин.

Кадыров в своем выступлении в ходе совещания по экономической поддержке регионов рассказал о поддержке решения президента РФ о проведении спецоперации на Украине и заверил, что военнослужащие из Чечни выполнят любой приказ.