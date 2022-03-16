Москва, , 19:39 — REGNUM Российская компания VK Group готовит к перезапуску два мессенджера — ICQ и MyTeams. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

VK Ru.m.wikipedia.org

Как отмечает инсайдер издания, планы по перезапуску ICQ были озвучены в компании ещё в начале 2022 года, до начала спецоперации и возросшего спроса на отечественные мессенджеры. Другой источник «Ведомостей» рассказал, что VK «планирует ускорить запуск своего нового мессенджера, но не ICQ». По его словам, речь идёт о корпоративном мессенджере MyTeams. Пока неизвестно, чем сервисы будут отличаться от свой первоначальных версий после перезапуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России появится своя версия Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) под названием «Россграм». Как говорится в блоге «Россграма», соцсеть «с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS» будет запущена 28 марта 2022 для блогеров и партнёров, а для остальных пользователей — в апреле.

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