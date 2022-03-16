В Калмыкии назначили замминистра образования и науки
Элиста, 16 марта, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Эльзята Мацакова назначена заместителем министра образования и науки Калмыкии. Соответствующее распоряжение 16 марта подписал глава республики Бату Хасиков.
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«Назначить Мацакову Эльзяту Муняевну заместителем министра образования и науки Республики Калмыкия», — говорится в документе.
С Мацаковой будет заключён срочный служебный контракт.
ИА REGNUM сообщало, что исполняет обязанности главы ведомства Булган Ангирова.