Токио, 16 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Повторное землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано сейсмологами к северо-востоку от Японии, сообщает 16 марта Главное метеорологическое агентство страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Подземные толчки произошли в 18:52 мск. Эпицентр нового землетрясения находился к востоку от побережья префектуры Фукусима на глубине 50 километров.

За два часа до этого в том же районе произошло землетрясение магнитудой 7,3. После землетрясения было зафиксировано цунами высотой до метра.

Официальные данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.