Яссы , , 19:32 — REGNUM Крупнейшая студенческая организация Румынии Лига вузов подала иск против действующего румынского министра образования Сорина Кымпяну. Об этом 16 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Отставка

Согласно официальной информации, инициаторами акции стали представители указанной структуры из города Яссы на северо-востоке страны. Студенты обвинили министра в злоупотреблении служебным положением и попытке «дестабилизировать работу институтов и университетов».

В частности, в вину Кымпяну вменяется попытка давления на вузы с целью досрочного возвращения к очной системе работы (преподавания) в условиях пандемии COVID-19, а также нарушения прав студентов самостоятельно выбирать учебные предметы.

Соответствующее обращение подано в Национальный антикоррупционный комитет Румынии, обладающий частичными судебными полномочиями.

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