Донецк, 16 марта, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Посёлок Еленовка (ДНР) обстрелян вечером 16 марта украинскими боевиками из артиллерийских орудий, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Обстрел начался в 18:59 мск. Выпущено 12 снарядов калибра 122 мм. Атака зафиксирована со стороны населённого пункта Новомихайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, тремя часами ранее по Еленовке ВСУ выпустили 15 артиллерийских снарядов.